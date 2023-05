Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Ja nu Pertijam ir taisnība?

Pat pēc dažām neizteiksmīgām un pat neveiksmīgām spēlēm liepājnieku galvenais treneris Tamazs Pertija mēdza teikt, ka viss rīt pēc plāna vai līdz kaut kādam viņa komandai nelabvēlīgam pavērsienam ritēja pēc plāna. Varēja par to pasmīnēt, varēja pajautāt, bet kāds tad bija plāns, taču, ja ieskatāmies turnīra tabulā... Šajā spēļu kārtā FK "Liepāja" viesos ar 4:0 pārspēja Latvijas kausa īpašnieci FK "Auda" komandu. Pirmā riņķa spēlē Liepājā bija 1:1 un turklāt "Auda" spēles ziņā bija pārāka, bet tagad... Pertijas plāns sāk izpausties?

Liepājas komanda turnīra tabulā ar 20 punktiem atrodas 3. vietā, turklāt tai ir par vienu aizvadītu spēli mazāk nekā abiem līderiem. No otrās vietas šķir 5 punkti, bet no pirmās - 9 punkti, savukārt tuvākie sekotāji atpaliek par vienas uzvaras tiesu jeb par trim punktiem. Un ja nu Pertijam ir taisnība? Mēs taču patiešām nezinām, kāds ir viņa plāns... Mēs nezinām, kā viņš gatavoja komandu sezonai, kā plānoja tās attīstību sezonas gaitā un kad cer sagaidīt no komandas krietni labāku spēli nevis sniegumu "pēc plāna".