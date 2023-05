"G2" un "ENCE" uz viļņa, par latviešiem neskaidrība. Otrā diena

Noskaidrotas pirmās divas komandas, kuras dosies uz "Legends Stage", tāpat arī diviem virknējumiem ceļš uz Parīzes "Accor Arena" ir beidzies. Par nožēlu vai par laimi, šajā sarakstā nav neviena latvieša, kas nozīmē, ka spēles turpinās, iespējas ir un "Liquid" vēl var atsperties. Būtiski pieminēt, ka spēles par kvalificēšanos nākamajam posmam, tāpat arī par izkrišanu, notiek mazliet citādāk - komandas cīnās līdz divām uzvarām sērijā (best of three no ang.val.).