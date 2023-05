"YEKINDAR šajā turnīrā ir kapteinis", broky soļo tālāk. Trešā diena

"FaZe" bija ieradušies "uzvalkā", nokārtojot biznesu pret Krievijas "FORZE", skatītājiem sagādājot (2-0) uzvaru. No malas rezultāti varētu šķist relatīvi tuvi (16-11 un 16-12), bet broky komanda šajā sērijā atrādīja, ka viss bija zem kontroles. Sajūta, ka spēlētājs rain kombinācijā ar "Major" čempionātiem ir tieši tas, ko dakteris receptē ierakstījis priekš "FaZe", jo šādos augstas raudzes turnīros viņš nereti atzīmējās ar spilgtām performancēm. Pēc spēles intervijā rain atklāja, ka vērtē komandas savstarpējo komunikāciju iekš spēles uz 4 no 10, sakot, ka vēl joprojām tā neatrodas tādā līmenī kādu visi vēlētos. Triumfs šajā mačā izcementēja ceļu priekš "FaZe" uz "Legends Stage".

Neatkarīgi no lēnā starta, "Liquid" ir sākuši rast atbildes uz jautājumiem, kuras meklēja kopš pirmās spēles sākuma. Ziemeļamerikas derbijs pret "Complexity" izskatījās tā, it kā vecākais brālis "Liquid" neļautu apsēsties pie datora jaunākajam. Pirmās kartes sākumā Anubis, varēja just, ka "Liquid" komanda dzēš jebkādas pretinieka cerības uz pozitīvu iznākumu, tai beidzoties (16-11). Turpinājumā iekš Overpass, rezultāts pat varēja beigties ar (16-0), taču "Complexity" vēl vienu sensāciju nepieļāva. Ar mazu aizķeršanos, bet tāpat pārliecinoši, (16-3) un (2-0) sērijā. Kas interesanti, "Liquid" galvenais treneris daps intervijā ar HLTV.org atzina, ka dažādu iemeslu dēļ, noteiktos gadījumos par "IGL" (in-game-leader no ang.val.) jeb kapteini ir kļuvis tieši Mareks. Piemetināja, ka lielas pārmaiņas tās nav bijušas, jo YEKINDAR jau iepriekš ir palīdzējis šajā lauciņā savam sastāvam. "Liquid" saka saviem pretiniekiem "visu gaišu!", bet Mareka liktenis izšķirsies nākamajā mačā.