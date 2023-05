Abus latviešus redzēsim vēl, palikusi viena Brazīlijas komanda. Ceturtā diena

Bet ar to arī visas labās ziņas par šo maču "paiN" kontekstā arī beidzās. Savā kartē bezkompromisu "zāģis" ar (1-16), kas noteikti pabojāja komandas atmosfēru uz trešo karti, kamēr "Monte" tas palīdzēja. Bijušais "NaVi" spēlētājs "sdy" (kurš arī tagad ir jaunais komandas kapteinis), atgriezīsies uz "Legends Stage" skatuves, jo lika brazīliešiem doties mājup. Pirmais numurs "Challengers Stage" ietvaros arī deva vieglāku ceļu "Monte" spēlētājiem, iepriekš uzvarot Brazīlijas "Fluxo" un Mongolijas "The Mongolz".

Tiekoties ar Austrālijas "Grayhound", nevienam nebija jautājumu, kurš ir favorīts un kāds mača iznākums mūs visticamāk sagaida. Un tieši tā, ļoti komfortabla 2-0 uzvara sērijā nodrošināja, ka Mareku "YEKINDAR" Gaļinski kopā ar Helviju "broky" Saukantu redzēsim "Legends Stage". Uzskatāms, ka šāds sniegums priekš austrāliešiem ir daudz vairāk nekā no viņiem gaidīja, nonākot "Challenger Stage" finālmačā. Pēc spēles intervijā viens no "Liquid " līderiem "EliGE" sacīja, ka ir ļoti patīkami kvalificēties nākamajam posmam un tas pierāda, ka viņi to ir pelnījuši un viņiem ir lielas iespējas uzvarēt šajā čempionātā. Nonākot iedzinējos, ar uzkrātu (0-2) bilanci, "Liquid" komanda pēc tam pārspēja "Fluxo", "Complexity" un "Grayhound" vienības.