"Legends Stage" atklāšanas spēles. Piektā diena

Kosovieši pakutina nervus "ENCE", "G2" un "Vitality" pasniedz augsta līmeņa maču

Lai "G2" uzvarētu šo spēli, viņiem bija un būtu bijis jāpārdzīvo neskaitāmas katastrofas. Vairākas zaudētas izspēles, kur viņiem ir milzīga priekšrocība, viena neveiksme pēc otras. No malas tas izskatījās tā it kā visas kārtis par labu būtu "Vitality". Šī spēle sagādāja skatītājiem visu to, ko mēs vēlamies redzēt kad domājam par augsta līmeņa Counter-Strike. Spēle, kuru būtu vērts noskatīties vēlreiz. "G2" atspēlējās no 0-7 deficīta uz 5-9, zaudējot 1 pret 4 pret bijušo pasaules labāko spēlētāju "ZywOo" pēdējā raundā. Pēc tam esot iedzinējos (7-13), izlīdzināja līdz (13-13), bet pašos pēdējos mača soļos, "Vitality" bija prasmīgāki un arī veiksmīgāki, triumfējot (16-13). "ENCE" kartē Vertigo apturēja karstasinīgos kosoviešus "Bad News Eagles" ar (16-9), bet sākotnēji spēle gāja roku rokā, nedomājot par to kurš varētu būt uzvarētājs. Bet, šādā mačā, atļaujot "ENCE" komandai spēlēt Vertigo, uzskatu, ka ļoti riskants lēmums no kosoviešiem, kas rezultējās arī zaudējumā. "ENCE" turpina uz viļņa, gaidīsim ko uz paplātes liks "Bad News Eagles" nākamajā mačā.