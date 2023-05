Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Metta" un Marko Regža

​FK "Metta" otro spēli pēc kārtas atspēlējas no 0:1 un uzvar ar 3:2, turnīra tabulā metieši ir piektie un tikai par trim punktiem atpaliek no trešās vietas, bet Marko Regža šosezon izcēlās ar gūtiem vārtiem jau sestajā spēlē, pirmo reizi šosezon guva divus vārtus vienā spēlē. To vispirms gribas izcelt Latvijas "Optibet" futbola virslīgas 12. kārtas spēlēs.