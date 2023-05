YEKINDAR spēlēs arēnā, broky sarežģīta situācija

"Liquid" redzēsim uz lielās skatuves

Atšķirībā no "Challenger Stage", šajā čempionāta posmā YEKINDAR komandai "Liquid" ir veicies manāmi labāk, neatkarīgi no tā, ka šajā etapā ir spēcīgāka opozīcija. Ir jūtams, ka "Liquid" ir iespēlējušies un sāk uzņemt formu tieši tad, kad tas ir nepieciešams visvairāk. "Legends Stage" atklāšanas spēlē komfortabla uzvara pret Polijas "9INE", kam sekoja pārsteidzoši viegls triufms pret "s1mple" un "Natus Vincere". Protams, ka "Liquid" bija kārtīgi sagatavojušies un neviena spēle "Major" čempionātā nav viegla, bet Ukrainas zvaigznēm "Liquid" uzbrukums sagādāja pamatīgas problēmas.

Šīs divas uzvaras nodrošināja "Liquid" to, ka atlikušajās trīs spēlēs viņiem būs iespēja cīnīties par ceļazīmi uz arēnu. Pirmā iespēja netika izmantota pret dāņu "Heroic", kur tikai pašās sērijas beigās, trešajā kartē, "Heroic" izdevas izcīnīt uzvaru. Nevarēja just, ka "Liquid" pēc "Heroic" mača būtu nolaiduši rokas, to varēja novērot gan pēc spēles, gan arī šī vakara performancē. Mareku "YEKINDAR" Gaļinski mēs redzēsim uz "Accor Arena" skatuves. "Liquid" pretī stājās "Into The Breach", kuri ir sagādājuši ne vienu vien pārsteigumu gan šajā "Major", gan kvalifikāciju cikla laikā. "Liquid" izvēlētajā kartē Overpass uzvarētājs tika noskaidrots tikai papildlaikā (19-17), pakutinot nervus visiem Mareka un "Liquid" faniem.