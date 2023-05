Latvijas hokeja izlasei jāuzlabo spēle vairākumā

Latvijas izlase ir viena no divām komandām, kas 2023. gada čempionātā trīs mačos nav realizējusi nevienu skaitlisko vairākumu un šajā rādītājā ieņem pēdējo, 16. vietu. Latviešiem ir bijušas septiņas vairākuma iespējas, kopumā laukumā ar vismaz viena spēlētāja pārsvaru pavadot 14 minūtes un 52 sekundes. Septiņus vairākumus nav izmantojuši arī ungāri, tiesa viņiem vairākums bijis par astoņām sekundēm īsāks.

Labākā komanda skaitliskajā vairākumā ar 50% realizāciju ir Kazahstāna, kura trīs mačos realizējusi divas no četrām iespējām. Tālāk ar 46,15% seko Dānijas izlase (izmantotas sešas iespējas no 13) un Šveice ar 41,67% (5 no 12).