18. jūnijā Cēsu pils Izstāžu namā notiks viens no šaha festivāla CĒSIS notikumiem - Go Girl! turnīrs meitenēm līdz 18 gadiem. Viena no retajām iespējām jaunajām šahistēm spēlēt turnīrā, kas radīts īpaši meitenēm.