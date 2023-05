Video ⟩ RFS gūst trīs vārtus septiņās minūtēs un uzveic "Liepāju"

Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, savukārt otrajā viesiem vajadzēja vien 15 sekundes, lai panāktu 1:0. Pēc Sedrika Kuadio sitiena no asa leņķa bumba nonāca vārtu priekšā, no kurienes Zelenkovs to raidīja tīklā.