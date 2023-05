Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Rīgas duets" aiziet, čempions - iestrēgst, Daugavpilī - kūst ledus…

Latvijas "Optibet" futbola virslīgā aizvadītas 13 no 36 spēļu kārtām jeb vairāk nekā trešdaļa turnīra un jau ir iezīmējies titula pretendentu pāris – "Riga FC" un RFS komanda. Vismaz pašreiz nekas neliecina par to, ka "Rīgas duetu" kāds varētu izjaukt. Nekas neliecina arī par to, ka čempions "Valmiera FC" varētu neiestrēgt turnīra tabulas vidusdaļā. Pašreiz uz vietu trijniekā (vai četriniekā, kas var dot tiesības nākamsezon spēlēt Eiropas kausos) pretendē vismaz četras komandas. Tas ir pašreiz…