"Paris Major": broky un YEKINDAR zaudē. Latviešiem čempionāts beidzies

“YEKINDAR” ar komandu “Liquid” izskatījās pilnībā auksti šajā sērijā, nespējot radīt nekādu pretestību. Uz tablo varbūt to nevarēs manīt, bet “Apeks” bija soli priekšā it visā. Izskatījās, ka tieši “Apeks” spēlēja kā pirmais numurs un bija gatavi jebkādam pretinieka manevram. Pēc šāda zaudējuma tiek spekulēts par potenciālām sastāva izmaiņām “Liquid” nometnē. Vai tā būs patiesība, to redzēsim tikai šajā vasarā. Jāuzteic “Apeks” komandas kapteinis “kyxsan” un veterāns “STYKO” kur bija barveži šajā cīņā, atzīmējoties ar izcilām izspēlēm un teju nevainojamu sniegumu. Mareku gan intervijā šoreiz neredzējām, saprotamu iemeslu dēļ, bet komandas biedrs “EliGE” sacīja: “Nākot iekšā turnīrā, šķita, ka Ancient karte mums ir parocīga, bet spēli pēc spēles kaut kur atdūrāmies pret to, ka nekas nesanāk. Counter-Strike vienmēr būs šeit, mēs būsim nākamajā “Major” un cerams, ka atpakaļ uz skatuves. Tas ir stulbi, ka mums nesanāca soļot tālāk.”