Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Acīmredzamais neticamais starp līderiem, "Jelgavai" - jauni "vecie" treneri

Redzēsim, kā viņiem sanāks, jo tagad Jelgavā ir pavisam cita komanda un pavisam cita pieeja tās veidošanā un attīstīšanā. No otras puses – ja jau šie abi treneri atkal ir Jelgavā, tad tas liecina arī par komandas vadības nopietnajiem mērķiem...

Protams, to sekmēja arī labvēlīgi apstākļi (vairāku komandu sliktāks sniegums nekā pērn), tomēr vispirms to dod pašu sniegums – lai cik labvēlīgi būtu apstākļi, punktus ir jāgūst pašiem. "Metta" nav zaudējusi jau sešas spēles pēc kārtas (trīs uzvaras un trīs neizšķirti) un tagad tiksies ar Latvijas kausa īpašnieci "Audu", kas no metiešiem atpaliek par pieciem punktiem. Starp citu, "Auda" spēlēs Jāņa Skredeļa vārdā nosauktajā stadionā "Arkādijā", tā ka šī mājīgā futbola vieta Rīgā atkal tiks pilnvērtīgi apdzīvota.