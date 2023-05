Līderi dala punktus, "Liepāja" turpina zaudēt, "Daugavpils" beidzot uzvar "Jelgavu"

BFC "Daugavpils" ar 5:2 pieveica FS "Jelgava". Jelgavnieku jaunajiem-vecajiem treneriem atgriešanās komandā iznāca neveiksmīga, bet BFC "Daugavpils" ne tikai pārtrauca 11 neuzvarētu spēļu sēriju, bet arī vispār pirmo reizi pārspēja Jelgavas komandu (citas Daugavpils komandas to bija paveikušas) – līdz šim 20 aizvadītajās savstarpējās spēlēs virslīgā jelgavniekiem bija 16 uzvaras... Arī šosezon pirmajā spēlē Jelgavā bija uzvara ar 2:1. Daugavpils komanda sāk ieskrieties? Nākamā spēlē daugavpiliešim būs viesos ar RFS un tajā diezin vai būs atbilde. Attiecībā uz katru no no abu līderu sekotājiem var uzdot tamlīdzīgus jautājumus, bet uz tiem nav atbilžu – proti, jau liekas, ka tā vai cita komanda sāk atrast savu spēli, bet tad jau nākamajā spēlē tā neliekas... Tikai Salaspils "Super Nova" izceļas ar stabilitāti, kas gan nevar to apmierināt – jau 9 spēles bez uzvarām un 8 no tām zaudētas. Šajā kārtā "Super Nova" mačā ar Tukuma komandu panāca 2:3 no 0:3, bet tik un tā zaudēja. Tukumnieki pārtrauca sešu spēļu sēriju bez uzvarām.