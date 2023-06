Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Kaut kas briest…

Viens no komandas līderiem Gotjē Mankenda (6 rezultatīvas piespēles; pērn – 8 vārti un 3 piespēles) esot bijis aizsūtīts uz otro komandu (spēlē ar tukumniekiem izgāja uz maiņu 69. minūtē), jo neesot gribējis trenēties… pulksten 6 no rīta. Tādu treniņu grafiku esot ieviesis treneris Tamazs Pertija. Cik tas ir efektīvi un vai tāpēc komanda sāks spēlēt labāk – to rādīs laiks, taču tas drīzāk izskatās pēc panikas, izskatās, ka treneris īsti nezina, ko darīt, lai komanda sāktu spēlēt labāk. Var piekrist par tā saukto psiholoģisko bedri, taču vai ar šādiem paņēmieniem no tās var izrāpties… FK "Liepāja" turnīra tabulā jau ir noslīdējusi uz 6. vietu.