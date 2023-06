Video ⟩ Biedējošs moments: Rallija pilots uzbrauc divām govīm

22 gadus vecajam Rovanperam nācās veikt asu manevru un nobraukt no ceļa, lai izvairītos no negaidītajām "skatītājām". Diemžēl ar divām govīm viņš tomēr saskrējās.

"Uz ceļa bija trīs govis, un divas no tām pašā vidū. Es nobraucu no ceļa, lai izvairītos no viņām, bet mēs pavisam droši divas no tām aizķērām. Iebraucu grāvī un trāpīju lielos akmeņos. Ar govīm mums nepaveicās, bet paveicās, ka negadījumā nekas netika salauzts," viņš norādīja sarunā ar "Dirtfish".