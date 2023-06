Latvijas sieviešu volejbola izlase piekāpjas Austrijas valstsvienībai

“Kaut arī Austrija ir augstāk Eiropas rangā, parādījām, ka varam ar to cīnīties un ka Austrija nav kaut kas nesasniedzams. Varbūt atskaitot trešo setu, pierādījām, ka spēlējam līdzvērtīgi, un visu laiku likām austrietēm sekot līdzi mūsu darbībām uzbrukumā. Kopumā aizvadījām labu spēli, kaut gan Austrija no trim spēlēm šo aizvadīja visstabilāk. Ļoti labi spēlējām blokā un aizsardzībā, bet pēc aizsardzības nerealizējām dažas iespējas uzbrukumā,” pēc cīņas Rīdā teica komandas treneris Arvils Keišs. “Es teiktu, ka uzvarētāju izšķīra serve. Austrija stabili servēja, un tas mums svarīgos brīžos sagādāja grūtības gūt punktus. Par servju virzieniem un spēlētāju servju īpatnībām viss jau iepriekš bija skaidrs. Varbūt dažos novietojumos nedaudz nesadalījām zonas. Centāmies to kompensēt ar spēlētāju maiņām, kad Kramēna nāca laukumā Jurdžas vietā, kā arī veicot diagonālo maiņu, lai priekšā būtu trīs uzbrucēji un pēc sarežģītas serves varētu gūtu punktu. Arī pēc aizsardzības dažas iesistas bumbas varēja mainīt visu spēles gaitu.”