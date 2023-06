Video ⟩ "Riga" svin uzvaru futbola virslīgas 17. kārtas spēlē

Otrie vārti 34.minūtē arī krita pēc standartsituācijas, izpildot stūra sitienu no kreisās puses. Raivis Jurkovskis vārtsarga laukuma kreisajā pusē ar galvu bumbu pāradresēja vārtu priekšā, kur to vārtos no vārtu līnijas ar galvu iebīdīja Antonijs Černomordijs.