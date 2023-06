"Jelgavas" futbolisti sagādā sensāciju, uzvarot čempionus

Spēles pirmajā puslaikā labāk izskatījās mājinieki. Gan "Valmiera" nopelnīja divas dzeltenās kartītes, gan pēc standartsituācijas izspēles 34.minūtē kļūdījās valmieriešu vārtsargs Klāvs Lauva, izlaižot bumbu no rokām, kas sekmēja bīstamas situācijas izveidošanos pie viņa sargātajiem vārtiem, taču mājinieku raidījumus bloķēja Kristers Čudars un Gustavu Silva Souza.

55. minūtē pēc Ralfa Maslova izpildītā stūra sitiena izpildes no kreisās puses vārtsarga Klāva Lauvas atvairītā bumba atlēca pie labā vārtu staba, kur to no pāris metriem tukšā vārtu stūrī netrāpīja Dāvis Vējkrīgers.