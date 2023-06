Tiešraides ieraksts ⟩ Olimpiete, divkārtēja Eiropas čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa viesojas nometnē "Personības akadēmija"

Unikālā “Personības akadēmijas” nometne, ko organizē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) projekta “Sporto visa klase” ietvaros, jau otro gadu Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā no 11. līdz 18. jūnijam pulcē 60 aktīvākos un motivētākos jauniešus vecumā no 11 līdz 13 gadiem no 20 dažādām Latvijas skolām. “Personības akadēmija” ir daļa no LOK un VAS “Latvijas Loto” 2021. gadā kopīgi sāktās iniciatīvas “Kustība, kas vieno”, kuras ietvaros valsts ar nacionālās loterijas atbalstu novirza līdzekļus sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu vidū.