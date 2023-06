Video ⟩ Nedēļas nogalē sāksies otrais šaha festivāls "Cēsis"

Cēsu pils Izstāžu namā 18. jūnijā notiks Go Girl! turnīrs meitenēm līdz 18 gadu vecumam. Šī būs viena no retajām iespējām jaunajām šahistēm spēlēt turnīrā, kas radīts īpaši meitenēm.

Visi festivāla turnīri būs starptautiski un bez Latvijas šahistiem Cēsīs būs ieradušies spēlētāji no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Ukrainas, Horvātijas, Izraēlas, Indijas, Spānijas, Luksemburgas un Vācijas.

Festivāla organizators Jānis Vingris stāsta, ka viena no festivāla iecerēm ir "iznest" šahu ārā no telpām un padarīt to redzamu arī pilsētas vidē, redzamus jebkuram cēsniekam un pilsētas viesim. Festivāla balvu fonds ir 5000 eiro. Sīkāka informācija par festivāla nolikumu pieejama šeit.