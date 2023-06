Tobers: Pienācis laiks izcīnīt punktus, nevis tikai skaisti zaudēt

"Es gribētu teikt, ka pienācis laiks ņemt punktus, nevis tikai skaisti zaudēt. Protams, apzināmies, ka Turcija ir ļoti spēcīga izlase, viņiem ir spēlētāji no visaugstākā līmeņa līgām. Mums jācenšas uzspiest savu spēli, būt arī nedaudz nekaunīgiem, kad to vajag," Latvijas Futbola federācijas (LFF) mājaslapā citēts Tobers. "Nevienam nekad nepatīk uzmīšana uz pēdām, elkonīši divcīņās, citi mazi asumiņi… jāuzspiež tas no savas puses. Protams, ka gribam paņemt punktus. It sevišķi mājās savu līdzjutēju priekšā. Tas laikam ir galvenais, ko gribu es, treneris un visi pārējie spēlētāji."