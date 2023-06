Radukanu reizēm vēlas, kaut nebūtu paveikusi vienu no lielākajiem pārsteigumiem tenisa vēsturē

20 gadus vecā tenisa zvaigzne Radukanu vaļsirdīgā intervijā laikrakstam "The Times" atklāja, ka ne vienmēr priecājas par uzvaru ASV atklātajā čempionātā.

"Vienmēr esmu gribējusi parādīt savu labāko versiju vai tiekties uz to, taču zināju, ka to nespēšu," sacīja Radukanu, kura divu gadu laikā nomainījusi piecus trenerus.

"Mana pašapziņa ir ļoti cieši saistīta ar maniem sasniegumiem. Kad zaudēju spēlē, esmu ļoti sarūgtināta. Tā ir kā sēru diena, es burtiski skatos sienā," neslēpj Radukanu. "Brīdī, kad triumfēju "US Open", teicu sev, ka esmu gatava to iemainīt pret jebkādām nepatikšanām. Kopš tā laika mani piemeklējušas neveiksmes cita pēc citas. Esmu izturīga un ar augstu tolerances robežu, bet tas nav viegli. Dažkārt pie sevis domāju: "Kaut es nekad nebūtu uzvarējusi "US Open". Kaut tas nebūtu noticis.""