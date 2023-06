FOTO ⟩ Entuziasti un dižgari aizvada otro šaha festivālu "Cēsis"

Cēsu pils Izstāžu namā notika "Go Girl!" turnīrs jaunajām šahistēm līdz 18 gadu vecumam.

Festivāla organizators Jānis Vingris stāsta, ka viena no festivāla iecerēm ir "iznest" šahu ārā no telpām un padarīt to redzamu arī pilsētas vidē, redzamu jebkuram cēsiniekam un pilsētas viesim. Festivāla balvu fonds ir 5000 eiro.