FOTO UN VIDEO ⟩ Klasikas turnīrā šaha festivālā Cēsis uzvar lielmeistars no Spānijas

Šaha festivāla Cēsis sestajā dienā ir noslēdzies klasikas turnīrs, kas pulcēja 71 dalībnieku no desmit valstīm, starp kuriem bija astoņi lielmeistari. Par čempionu kļuva lielmeistars no Spānijas Oļegs Kornejevs. Arī otrās vietas ieguvējis bija viesis no ārzemēm - lietuviešu lielmeistars Tomass Laurušs. Trešajā vietā Latvijas šaha leģenda cēsnieks lielmeistars Edvīns Ķeņģis. Turnīra cermoniālo pirmo gājienu pie pirmā galdiņa izdarīja Cēsu pilsētas mērs Jānis Rozenbergs.