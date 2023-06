Itālijas Basketbola federācija par NBA labāko debitantu: Viņš mūs piemuļķoja!

"Tas ir saprotams lēmums, bet varēja vismaz pirms tam piezvanīt mums un to pateikt. Bet mēs par to uzzinājām no avīzēm. Nesenajās dienās viņš bija Milānā, bet pretēji tam, kā vienojāmies ar viņa aģentūru, Bankero izvairījās no tikšanās ar izlases galveno treneri Džanmarko Poceko," klāstīja Petruči.