Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderiem uzvaras, čempionam – klupiens, "Liepājai" - rekonstrukcija

Liepājnieki ar spēli pret FK "Metta" savā laukumā arī uzsāka 19. kārtu. Mājinieku sākumsastāvā izgāja uzreiz pieci (!) jaunpienācēji no Senegālas – futbolisti, par kuriem nekas īpaši nav sakāms (divi no viņiem ir aizvadījuši divas un trīs spēles U17 izlasē, viens ir 27 gadus vecs un tātad jau diezgan pieredzējis spēlētājs, taču augstāk par Francijas 3. līgu nav bijis) – un no Tukuma komandas pārnākušais Roberts Meļķis. Skaidrs, ka šādā situācijā gaidīt no komandas saskaņotu darbību nebija nekāda iemesla un var teikt, ka liepājniekiem sezona gandrīz vai sākas no jauna.