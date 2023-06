Zviedriju pārstāvošajam čečenu cīkstonim ir laba attieksme pret Kadirovu

29 gadus vecais Čimajevs iepriekš nebija komentējis savas attiecības ar Kadirovu, taču tagad viņš to izdarīja Zviedrijas izdevumam "Expressen".

Kadirovs ir viens no Putina sabiedrotajiem un aktīvs viņa atbalstītājs. Kaut arī tā, Čimajevs neiebilstu ar viņu ieturēt kopā vakariņas un savas republikas vadītāju ciena.

"Expressen" vaicāja Čimajevam, kā viņš raksturo savas attiecības ar Kadirovu. Kad viņa komanda bija gatava interviju pārtraukt, Čimajevs vēlējies uz šo jautājumu atbildēt. "Viņš ir manas republikas prezidents. Zviedrijai ir karalis, vai ne? Ja karalis vēlētos, lai ēdu kopā ar viņu pusdienas, es to darītu. Es cienu karali. Viņš [Kadirovs] ir manas republikas prezidents, un es viņu cienu," norādīja MMA cīkstonis. "Ja viņš mani uzaicinās vakariņās, es vakariņošu ar viņu. Ja es došos uz ASV un prezidents mani uzaicinās, es došos turp un ieturēšu maltīti ar viņu."

MMA cīkstonis Čimajevs pirms trim gadiem kļuva par vienu no UFC lielākajām zvaigznēm. Kopš tā laika viņš aizvadījis desmit cīņas un nevienu no tām nav zaudējis. Čečens šobrīd tiek uzskatīts par vienu no labākajiem UFC cīnītājiem pasaulē vieglā svara divīzijā, taču ringā nav devies kopš 2022. gada septembra.