"Kurbada" hokeja komanda atgriezīsies OHL

Pēc TVNET rīcībā esošās neoficiālās informācijas jaunajā OHL sezonā startēs Tallinas "Panter" no Igaunijas, trīs vienības no Lietuvas, kā arī piecas no Latvijas. No pašmāju komandām OHL gatavas spēlēt "Mogo"/LSPA, "Zemgale"/LBTU, hokeja skola "Rīga", "Prizma" un "Kurbads".