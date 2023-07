Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderis nemainās, sekotāji – apvienojas

FK "Auda" ar 1:0 pārspēja FK "Metta" komandu (metieši virslīgā "Audu" joprojām vēl ne reizes nav uzvarējuši – 7 spēles un 7 zaudējumi) un līdz ar to tagad trim komandām ir pa 30 punktiem, kas spēkošanos par bronzas medaļām un vietu jau nākamās sezonas Eiropas kausos (to var dot arī ceturtā vieta) padarīs vēl aizraujošāku. Jau nākamajā kārtā, piemēram, savā starpā tiksies FK "Auda" un "Valmiera FC" (3. jūlijā).

Nav BFC "Daugavpils" komandai neērtākas pretinieces par Jelgavas komandu. Līdz abu komandu iepriekšējai spēlei daugavpilieši to vispār virslīgā ne reizes 20 spēlēs nebija uzvarējuši (4 neizšķirti un 16 zaudējumi), bet tad beidzot pārspēja ar 5:2. Turpinājums nesekoja – šoreiz tikai 1:1 savā laukumā, turklāt daugavpilieši neizšķirtu panāca tikai 88. minūtē. Jelgavas komandai jau līdz tam bija iespējas gūt otros vārtus, arī spēles sākumā viesi varēja izcelties, taču tikai 64. minūtē nigērietis Viktors Osuagvu izvirzīja viesus vadībā. Tas bija klasisks pretuzbrukums pēc pretiniekam atņemtas bumbas laukuma vidusdaļā.

Tupretī salaspiliešiem "ūdens smeļas mutē" un neveiksme Daugavpilī viņu izredzes palikt virslīgā padarīs vēl mazākas. Spēkošanās par nepalikšanu 9. vietā – par izvairīšanos no pārspēlēm – arī būs spraiga, jo Daugavpils komanda tikai par punktu atpaliek no FS "Jelgava" un tikai par 4 punktiem no Tukuma komandas un FK "Metta".