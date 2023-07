NHL arbitrāžā algu jautājumā vērsušies 22 spēlētāji

No ierobežoti brīvajiem aģentiem NHL arbirtāžā vērsušies arī Ross Koltons no Kolorādo "Avalanche", Trojs Terijs no Anaheimas "Ducks", Morgans Barons un Gabriels Vilardi no Vinipegas "Jets", Džeks Makbeins no Arizonas "Coyotes", Filips Kurašovs no Čikāgas "Blackhawks", Trents Frederiks un Aiens Mičels (abi "Bruins"), Raiens Maklauds no Edmontonas "Oilers", Brendons Duheims no "Wild", Brendons Skanlins no Ņujorkas "Rangers", Noā Keitss no Filadelfijas "76ers", Drū O'Konors no Pitsbugas "Penguins", Viljams Borgens un Keils Flerī (abi no "Kraken"), Aleksejs Toropčenko no Sentluisas "Blues", Taners Žanno no Tampabejas "Lightning", kā arī Brets Haudens no čempiones Vegasas "Golden Knights".