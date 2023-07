Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderi un "eiropieši" nezaudē

"Audai" debija Eiropas kausu izcīņā būs vēlāk – Konferences līgas kvalifikācijas 2. kārtā pret Slovākijas kausa ieguvēju Trnavas komandu "Spartak" (čempionātā – 3. vieta). Pērn bijām pārsteigti, ka 2017. gada Āfrikas nāciju kausa ieguvējs Kamerūnas izlases sastāvā un turnīra labākais vārtsargs Fabriss Ondoā vispār nonāca Latvijas virslīgā (savainojuma dēļ kādu laiku bija izkritis no ierindas), bet tagad ne mazāks pārsteigums ir viņa pēkšņā aiziešana no FK "Auda" neilgi pirms komandas debijas Eiropas kausu izcīņā. Un turklāt tieši Ondoā pārliecinoši sargāja vārtus mačā pret Valmieras komandu (iepriekš "Auda" šķīrās no pieredzējušā zviedru centra aizsarga Duglasa Bergkvista)… No vārtsargiem paliek Roberts Ozols un 21 gadu vecais Niks Aleksandrovs (tikai 5 spēles virslīgā). Parasti jau komandas pastiprinās pirms Eiropas kausu spēlēm. Varbūt Ondoā ir ļoti labs piedāvājums no cita kluba? Drīz zināsim.