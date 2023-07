Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Nelielas pārmaiņas "pašmāju frontē" pirms iešanas Eiropā

Tajā skaitā arī šajā spēle, kurā "Auda" arī varēja gūt vārtus un kurā uzvaras vārtus līderiem neviens nedāvināja. Galu galā - "Audai" katrs punkts ir svarīgs cīņā par vietu trijniekā vai vismaz četriniekā. Nākamreiz abas komandas tiksies 31. kārtā 30. septembrī (ja Eiropas kausu izcīņas dēļ nebūs spēļu pārcelšanas) un redzēsim, kāda situācija virslīgas turnīra tabulā būs tad. FK "Auda" Konferences līgā startēs otrajā kvalifikācijas kārtā (pret Slovākijas kausa ieguvēju Trnavas "Spartak" komandu), tai laika gatavoties vēl ir, bet tik un tā nedaudz izbrīna, ka komandai, pat ja nedrīkst spēlēt no "Riga FC" aizdotie spēlētāji, rezervē bija tikai pieci laukuma spēlētāji (plus rezerves vātsargs). "Rīdzinieki" savukārt jau 13. jūlijā "Skonto" stadionā pirmajā kvalifikācijas kārtas spēlē tiksies ar Islandes čempionāta līderi Reikjāvikas "Vikingur" komandu (tuvāko sekotāju apsteidz par 9 punktiem, kaut gan pēdējā mačā tikai kompensācijas laika 5. minūtē izglābās no zaudējuma pret vienu no pastarīšiem – 3:3).