Atvēl 520 000 eiro "FIBA EuroBasket 2025" un Pasaules rallija čempionāta posma organizēšanai

"Man ir jāsaprot - apstākļos, kad mums ir pieprasījums [pēc papildu budžeta līdzekļiem] no nozarēm, kur tiešām vajag naudu, cik plānoti ieņēmumi no šiem pasākumiem," sacīja Kariņš. Premjers pauda neizpratni par to, kāpēc šādu pasākumu organizatori "neiet uz banku pēc finansējumu, ja tie ir tik pelnoši".