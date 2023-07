Daugaviņš aktualizē jautājumu par valsts pensiju profesionāliem sportistiem

"Man jau tagad vienai rokai ir zaudēti 50% kustību, bet man nebūs nekādu sociālu garantiju, ka es varēšu to iet un ārstēt. No agras jaunības esmu bijis prom, man nekas nepienākas. Bet rūpes no valsts puses par to, ka sportistiem būtu atbalsts arī pensijas vecumā, būtu veids, kas cilvēkus motivētu iet un ziedot savu ķermeni lielajam sportam, pārstāvēt savu valsti. Nav tā, kā cilvēki domā, ka mēs te finansiālas ieinteresētības dēļ spēlējam. Visi spēlētāji naudiņu nopelna ārzemēs, savos klubos. Tik, cik tu tur vari nopelnīt, un tas prasa daudz - izsisties tur."