Video ⟩ Morozs: Pirms mača ar "Makedonija" gatavojamies pretuzbrukumiem

"Zinām pretinieka kvalitātes, kas ietver arī ātros uzbrukumus. Pat divi spēlētāji skrien uzbrukumā vienā malā, kas ir ļoti bīstami. Pie tā arī piestrādājām un runājām par to ar spēlētājiem," uzsver treneris.

Viņš arī atzīmēja, ka pretinieki mīl spēlēt ar bumbu un ka pirmajā mačā izbraukumā RFS futbolistiem izdevās neļaut mājiniekiem to darīt, it īpaši pirmajā puslaikā. To pašu RFS mēģinās darīt arī ceturtdien savā laukumā.