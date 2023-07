Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Starp Eiropas kausiem un virslīgu

Valmieras komandai bija liels pārsvars, taču tā efektivitāte bija redzama uz rezultāta tablo… Un nevar teikt, ka laukuma saimniekus vajāja fatāla neveiksme, kas neļāva izmantot neskaitāmas iespējas gūt vārtus, jo tādu iespēju nemaz nebija. Katrā ziņā drīzāk viesi pirmā puslaika beigās varēja panākt 2:0 nekā mājinieki neizšķirtu (glāba vārtsargs Karloss Olsess). Spēles pret Ļubļanas “Olimpija” sekas? Arī tas, taču diezin vai tikai tas. Valmieras komandas futbolisti izdarīja 18 sitienus, bet tikai 4 no tiem bija sitieni vārtos (viesiem – 6 sitieni un 4 no tiem vārtos). Cik no tiem bija reālas iespējas gūt vārtus? Tas jau atkarīgs no tā, ko kurš uzskata par reālu vārtu gūšanas iespēju… Man sanāca viena patiešām reāla iespēja, varbūt – vēl viena. Jebkurā gadījumā stipri par maz, lai cerētu uz drošu uzvaru. Tieši tas gan sezonā kopumā, gan pirms spēlēm UEFA Konferences līgas kvalifikācijas 2. kārtā ar Sanmarīno čempionu SP “Tre Penne” (pirmā spēle jau otrdien vakarā viesos) uztrauc visvairāk.