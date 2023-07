Bijusī NBA zvaigzne par ažiotāžu ap Vembanjamu: Ar Porziņģi bija tāpat

"Manuprāt, ap Vembanjamu ir pārāk liela ažiotāža. Es to jau esmu piedzīvojis. Kāpēc visi uzvedas tā, it kā nekad neko tādu nebūtu redzējuši? Bols Bols var visu to pašu, tikai viņam netika dota reāla iespēja. Šis puisis ir talantīgs. Talantīgs bija arī Kristaps Porziņģis, kad nonāca NBA. Un arī viņa augums ir 221 centimetrs," izdevums GQ citē Makgreidija teikto.