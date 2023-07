Latvijas pludmales volejbolisti izcīna bronzas medaļas Eiropas U-22 čempionātā

"Prieks par to, kā puiši nospēlēja kā komanda, jo tas ir jauns pāris, un komandas sadarbība pēc šī turnīra vieš lielu pārliecību. Esam jauni, un vēl divus - trīs gadus varam spēlēt U-22 turnīros. Starpība starp U-22, U-20 un U-18 vecuma spēlētājiem ir diezgan liela, it sevišķi šogad, jo citu valstu spēlētāji bija mūsējiem priekšā fiziskajā jomā, ar vecumu un briedumu. Mēs šajā rādītājā atpalikām, bet to kompensējam tehniskajā ziņā," LVF citē Vildes teikto.