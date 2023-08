Desmitiem tūkstošu "Boca Juniors" līdzjutēju sagaida komandā Kavani

"Emocijas ir fantastiskas. Kad man bija 12 gadu es atrados tur, kur esat pašlaik jūs, un cerēju atrasties te, kur esmu šobrīd," stadionā sanākušajiem faniem sacīja Kavani. "Pēc tik daudziem gadiem futbolā, kas man devuši mazliet no visa, esmu šeit un izbaudu to kopā ar ģimeni."

Savu karjeru uzbrucējs uzsāka pašmāju klubā Montevideo "Danubio", no kura 2007. gadā pārcēlās uz Itālijas A sērijas komandu "Palermo", no 2010. līdz 2013. gadam Kavani spēlēja citā A sērijas klubā "Napoli", bet no 2013. līdz 2020. gadam pārstāvēja Francijas vienību Parīzes "Saint-Germain" (PSG). Savukārt pirms pievienošanās "Valencia", urugvajietis divas sezonas spēlēja Anglijas premjerlīgas vienībā Mančestras "United".