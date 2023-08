Viens no pasaulē labākajiem telpu futbolistiem Rikardinju spēlēs Latvijas čempionvienībā "Riga"

Oficiāli!🔥 Viens no visu laiku izcilākajiem telpu futbolistiem Rikardinju turpinās karjeru mūsu futzāla komandā "Riga Futsal Club"!🇱🇻⚽🇵🇹 Laipni lūgts ģimenē, Rikardinju!🤝 pic.twitter.com/yeKHuy8qFX

"Riga" jaunās sezonas Čempionu līgas turnīra priekšsacīkšu kārtas sacensības uzņems savā laukumā un spēlēs vienā apakšgrupā ar Nahčivanas "Araz" no Azerbaidžānas, Rēgensburgas "Jahn" no Vācijas un Stambulas "Šišli" no Turcijas.