NHL klubs "Ducks" vienojas par septiņu gadu līgumu ar Teriju

Terijs bija viens no 22 spēlētājiem, kuri jūlijā vērsās NHL arbitrāžā algu jautājumā un viņa prasība bija jāizskata tieši trešdien, tomēr puses vienojās ātrāk, izvairoties no lietas izskatīšanas.

Trešdien par līgumiem ar savām komandām vienojās arī pēdējie divi spēlētāji, kuru lietas bija jāizskata NHL arbitrāžā piektdien. Uzbrucējs Drū O'Konors no Pitsburgas "Penguins" vienojās par divu gadu 1,85 miljonu ASV dolāru (1,68 miljoni eiro), bet NHL vēl nedebitējušais Ņujorkas "Rangers" aizsargs Brendons Skanlins par viena gada un 775 000 ASV dolāru (705 510 eiro) divvirzienu līgumu.

No 22 spēlētājiem, kuri vērsās arbitrāžā, trīs hokejisti panāca veiksmīgu iznākumu - vārtsargi Džeremijs Sveimens no Bostonas "Bruins" (vienas sezonas līgums par 3,475 miljoniem ASV dolāru) un Iļja Samsonovs no Toronto "Maple Leafs" (viena gada un 3,55 miljonu ASV dolāru līgums), kā arī Čikāgas "Blackhawks" uzbrucējs Filips Kurašovs (divu gadu 4,5 miljonu ASV dolāru līgums.)