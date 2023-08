Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderi nebremzē, čempionam - jauni robi sastāvā

Valmieras komandas īpašnieks ir šveicietis Ralfs Osvalds Izenegers (cilvēks ar lielu pieredzi jurisprudencē, starptautiska līmeņa advokāts, kurš ir slavens ar to, ka veiksmīgi aizstāv apsūdzētos sarežģītās lietās, kad tiem draudēja reāli ieslodzījumi, u.tt.). Pērn viņš esot gribējis iegādāties Krakovas komandu "Wisla", taču kaut kas nesanāca.

Ar Gdaņskas klubu nekādu tiešu sakaru šveicietim it kā nav, taču kopš šā gada 2. jūlija "Lechia" klubam ir jauns īpašnieks un tas ir investīciju fonds MADA no Apvienotajiem Arābu Emirātiem – runā, ka tie esot šveicieša partneri (Izenegers vēl 2014. gadā pārcēlās uz Dubaju). Ko šveicietim drīkstam pārmest? Neko. Tas ir viņa bizness. Tad jau drīzāk var padomāt par to, kāda būtu komanda, ja Izenegers nebūtu tās īpašnieks. Retorisks jautājums.