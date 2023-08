IBA prezidents Kremļovs par SOK vadību: Viņi ir kā prostitūtas

Kremļovs kritizēja SOK, jo jūnijā IBA pēc balsojuma tika izslēgta no olimpiskās kustības. Nav jābrīnās, ka attiecības abu organizāciju starpā nav labas.

Viņaprāt, IBA tika izmesta no olimpiskās kustības, jo Kremļova vadītā organizācija esot uzrādījusi ļoti labus rezultātus. Tajā pašā laikā viņš nav izteicies par korupcijas skandāliem, kas ilgstoši skāruši IBA.

Turklāt viņš korupcijā nebaidās vainot SOK prezidentu Bahu. "Mēs zinām, ka korupcija SOK ienāca līdz ar Baha parādīšanos prezidenta amatā. Es nebaidos to teikt, bet viņi baidās no tā, ka es to pateikšu," "NotiFight" citē Kremļova izteikumus.