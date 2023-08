Francijas laikraksts: Neimars pieņēmis dāsnu Saūda Arābijas kluba piedāvājumu

Taču Saūda Arābijā viņš nopelnītu 80 miljonus eiro gadā, kas viņu padarītu par ceturto visvairāk pelnošo futbolistu pasaulē. Šobrīd trešajā vietā ir N'Golo Kantē, kurš no Londonas "Chelsea" pievienojās "Al Ittihad" (100 miljoni eiro gadā), otrais ir Karims Benzemā, kurš tam pašam klubam pievienojās no Madrides "Real" (200 miljoni eiro gadā), un Krištianu Ronaldu, kurš pievienojās "Al Nassr" no Mančestras "United" (205 miljoni eiro gadā).