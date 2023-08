Esmu gatavs piedalīties Latvijas telpu futbola vēstures veidošanā, uzsver Rikardinju

"Riga" jaunās sezonas Čempionu līgas turnīra priekšsacīkšu kārtas sacensības uzņems Salaspilī no 23. līdz 26.augustam un spēlēs vienā apakšgrupā ar Nahčivanas "Araz" no Azerbaidžānas, Rēgensburgas "Jahn" no Vācijas un Stambulas "Šišli" no Turcijas.