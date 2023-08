Bobsleja pilots Ķibermanis paziņo par karjeras beigšanu

"Vispirms jāsaka paldies visiem līdzjutējiem, atbalstītājiem, visiem, kas juta līdzi gan pie televizora ekrāniem, gan klātienē, visiem tiem, kuri gribēja no manis sagaidīt to augsto rezultātu. Tas arī deva to motivāciju un tas bija galvenais, kas neļāva atslābt. Tāpat paldies ģimenei un tuviniekiem par atbalstu – zinu, ka arī viņiem nebija viegls šis posms vairāk nekā desmit gadu garumā! Varbūt pats galvenais mērķis, kuru biju sev uzstādījis, tā arī neizdevās realizēt, bet es par to vairs neskumstu," atzīst Ķibermanis.