Serbijas un Itālijas basketbolisti svin uzvaras pārbaudes spēlēs

Serbiem 17 punkti Filipa Petruševa kontā, 14 punktus guva Aleksa Avramovičs, bet pa 11 punktiem - Nikola Jovičs un Ogņens Dobričs. Pieteikumā šoreiz nebija Nikolas Milutinova, bet Bogdans Bogdanovičs spēli noraudzījās no rezervistu soliņa, laukumā nedodoties.

Itāļiem šī bija septītā uzvara septiņos pārbaudes mačos, bet Pasaules kausā viņi spēlēs A grupā, kur tiksies ar Angolu, Dominikānu un vienu no mājiniecēm Filipīnām. Tikmēr jaunzēlandieši C apakšgrupā samēros spēkus ar AS, Jordāniju un Grieķiju.