Īpaša TV programma par godu Pasaules kausam basketbolā jūsu ekrānos

Seriāls “Laiks uzvarēt: “Lakers” dinastijas slavas pieaugums” (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) vēsta par leģendārās Losandželosas basketbola komandas Lakers ziedu laikiem. Pirmā sezona koncentrējas uz periodu no 1979. līdz 1980. gadam, kad par komandas īpašnieku kļuva Džerijs Bušs (Jerry Buss), savukārt par komandas zvaigzni – Maģiskais Džonsons (Magic Johnson). Lai arī pirmo seriāla sezonu skatītāji un pat pašas basketbola leģendas uztvēra neviennozīmīgi, tomēr kritiķi piešķīra vairākas nozīmīgas nominācijas, tostarp seriāls pretendēja uz Holivudas Kritiķu asociācijas balvu par labāko televīzijas drāmu. Šī gada augustā klajā nāca seriāla otrā sezona, kas koncentrējas uz notikumiem no 1980. līdz 1984. gadam, pilnībā atklājot lielā basketbola pasaules aizkulises.