Žagars: Mums vajadzēja dabūt "aukstu dušu" pirms Pasaules kausa

"Mēs arvien labāk viens otru sākam iepazīt. Saprotam, kurš kā kustas. Es savus komandas biedrus ar katru dienu iepazīstu labāk. Negribu teikt, ka tas ir labi, bet man šķiet, ka mums vajadzēja dabūt to "auksto dušu" no Lietuvas pirms šī čempionāta, lai mēs pamostamies un izkāpjam ārā no [komforta zonas]. Mums bija daudz uzvaru pēc kārtas, varbūt tas palīdzēs savākties un rādīt labāku sniegumu rīt," nobeigumā sacīja Žagars.